«Роскосмос» намерен создать крылатый пилотируемый корабль

«Роскосмос» намерен создать крылатый пилотируемый космический корабль, который сможет летать к орбитальным станциям. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», — сказал гендир.

По его словам, США уже ведут работы по развитие пилотируемой программы. Он считает, что выгодно создавать пилотируемый многоразовый корабль, «который так или иначе будет работать в нескольких средах».

Рогозин уточнил, что Роскосмос совместно с головным научным институтом ЦНИИмаш уже приступили к работе по данной теме. Но, по его словам, применения для советского крылатого комического корабля «Буран» не нашлось, из-за чего программа была закрыта.

Рогозин также прокомментировал назначение генеральным директором РКК «Энергия» Игоря Озара. Он отметил, что привлечение в космическую отрасль людей с опытом в авиации абсолютно оправдано.

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