Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было», — сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что это противоречит международному праву. По словам Рогозина, Россия не будет участвовать в лунной гонке.
До этого СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.
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