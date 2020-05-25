Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что это противоречит международному праву. По словам Рогозина, Россия не будет участвовать в лунной гонке.

До этого СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

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