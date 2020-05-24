Испытания российского препарата от коронавируса могут завершить через 4-8 недель

Клинические испытания российского препарата от коронавируса «Арепливир» могут завершить через четыре-восемь недель, пишет РИА «Новости» со ссылкой на академика Дмитрия Пушкаря, отвечающего за протокол исследования препарата.

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырех-восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — сказал Пушкарь.

Академик отметил, что испытания будут проводиться на сотнях больных, находящихся в состоянии средней тяжести, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Мордовии, где лекарство производится.

Пушкарь подчеркнул, что лекарство появится раньше вакцины.

В России выявлено почти 336 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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