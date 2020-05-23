Трамп приедет во Флориду на запуск ракеты SpaceX
Президент США Дональд Трамп отправится во Флориду, чтобы присутствовать при историческом запуске ракеты компании SpaceX на следующей неделе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Белого дома.
Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon готовятся доставить астронавтов NASA в космос с территории США. Данный полет станет первым пилотируемым запуском американского космического корабля с 2011 года.
Кроме того, это первый случай, когда частная компания, а не национальное правительство, отправит астронавтов на орбиту.
Отмечается, что астронавты NASA полетят на новом космическом корабле в пятый раз в истории США.
«Начинается новая эра полета человека в космос», — говорится в заявлении NASA.
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