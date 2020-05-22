Ученые заявили, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые

Большинство детей переносят заболевание COVID-19 легче, чем взрослые, но дольше выделяют вирус, передает РИА «Новости» слова заместителя директора «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Александра Горелова.

«80% детей болеют легче, чем взрослые, потому что есть особенности иммунного реагирования и прочее, но они, к сожалению, длительнее выделяют вирус и являются источником инфекции для окружающих», — сказал Горелов.

Он добавил, что учеными из разных стран уже зафиксированы случаи, когда детский организм оказался способен заражать вирусом окружающих в течение 37 суток.

По словам специалиста, это происходит «потому что идет становление адаптивного или приобретенного иммунитета».

Горелов добавил, что, согласно статистике, в настоящий момент среди всех заболевших коронавирусом в России 7% — несовершеннолетние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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