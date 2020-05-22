Роскосмос рассказал о спутниках в российской орбитальной группировке

В Роскосмосе рассказали о спутниках, которые входят в состав российской орбитальной группировки. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Так, в состав орбитальной группировки в течение последних пяти месяцев вошли еще шесть спутников.

Теперь всего в состав группировки входят 169 космических аппаратов.

Ранее в 2018 году в состав российской орбитальной группировки входили 156 спутников, а в 2019 году — 163 аппарата.

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