Роскосмос рассказал о спутниках в российской орбитальной группировке
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В Роскосмосе рассказали о спутниках, которые входят в состав российской орбитальной группировки. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Так, в состав орбитальной группировки в течение последних пяти месяцев вошли еще шесть спутников.
Теперь всего в состав группировки входят 169 космических аппаратов.
Ранее в 2018 году в состав российской орбитальной группировки входили 156 спутников, а в 2019 году — 163 аппарата.
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