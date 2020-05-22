Российские ученые успешно протестировали на себе вакцину от коронавируса
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) успешно испытали на себе свою вакцину от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга.
«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой», — сказал Гинцбург.
Академик уточнил, что побочных эффектов обнаружено не было, потому что все «живы, здоровы и радуются». Он не назвал точную цифру тех, кто ввел себе вакцину, но отметил, что это широкий круг сотрудников центра.
По официальным данным, вакцина НИЦЭМ находится на завершающем этапе доклинических испытаний и проверяется на приматах, после чего начнутся тестирования на добровольцах. Испытания могут закончиться к осени.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первыми вакцины от COVID-19 получат группы риска
— Определена дата появления вакцины от коронавируса для широкого применения в РФ