В Минобрнауки заявили о готовности вузов начать обучение 1 сентября
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что российские вузы готовы начать обучение в сентябре этого года.
Об этом он сказал во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».
По словам главы Минобрнауки, вузы настроены это сделать 1 сентября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин счел провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным
— Приемная кампания в вузах в 2020 году начнется после публикации итогов ЕГЭ