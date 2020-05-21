В Минобрнауки заявили о готовности вузов начать обучение 1 сентября

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства... Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства...
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что российские вузы готовы начать обучение в сентябре этого года.

Об этом он сказал во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы Минобрнауки, вузы настроены это сделать 1 сентября.

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