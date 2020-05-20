Стало известно о повышении концентрации бензола на МКС

На Международной космической станции (МКС) обнаружено повышение концентрации бензола, однако для экипажа угрозы нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Он рассказал, что концентрация этого вещества в атмосфере МКС не превышает предельно допустимую норму.

«Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — сказал представитель пресс-службы госкорпорации.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.