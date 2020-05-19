В лаборатории центра радиологии Обнинска произошел взрыв
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Взрыв произошел на химической установке в лаборатории научного центра радиологии в Обнинске. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
По данным собеседника агентства, взрыв зафиксирован в лаборатории неопасных химикатов. В результате случившегося пострадал один ученый.
«Ученый получил ожоги, госпитализирован», — добавил источник.
Отмечается, что взрыв не спровоцировал возгорание.
Научный центр входит в состав ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.
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