В Австралии обнаружили останки беззубого динозавра

В Австралии волонтеры обнаружили ископаемые останки, которые, по мнению ученых, принадлежат редкому беззубому динозавру — элафрозавру. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это первая кость элафрозавра, найденная в Австралии.

Доктор Стивен Поропат рассказал, что у первых элафрозавров были зубы, однако со временем зубы заменил клюв.

По словам ученых, этот вид динозавров обитал на Земле 110 млн лет назад.

Исследование показало, что животное было около двух метров в длину. При этом, судя по окаменелостям, найденным ранее в Танзании, Китае и Аргентине, элафрозавры могли достигать шести метров в длину.

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