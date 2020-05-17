В США стартовала ракета с секретным космопланом

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

По его данным, пуск был произведен в 16.14 мск 17 мая.

Уточняется, что это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5. При этом космоплан данного типа запущен в шестой раз.

Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов.