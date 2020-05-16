Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения ряда проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он отметил, что в Роскосмосе ждут положительного ответа от американской стороны.

Савельев также напомнил, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн приглашал делегацию Роскосмоса в Соединенные Штаты, однако в итоге приглашение было отозвано из-за давления сенаторов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NASA отказалось от переговоров с Роскосмосом из-за давления

— Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Луны

— СМИ: Россия не войдет в новое соглашение США по добыче ресурсов на Луне