Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов
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Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения ряда проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Он отметил, что в Роскосмосе ждут положительного ответа от американской стороны.
Савельев также напомнил, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн приглашал делегацию Роскосмоса в Соединенные Штаты, однако в итоге приглашение было отозвано из-за давления сенаторов.
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