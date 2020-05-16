NASA отказалось от переговоров с Роскосмосом из-за давления

Космическое агентство NASA приглашало российскую делегацию корпорации Роскосмоса в США для обсуждения ряда вопросов, но позднее отозвало его из-за давления американских сенаторов. Об этом рассказал замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Как отметил Савельев, российскую делегацию официально от имени главы NASA Джима Брайденстайна приглашали для обсуждения широкого спектра вопросов.

«Но в итоге приглашение <...> Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов», — цитирует Савельева РИА «Новости».

По его словам, после этого российская сторона пригласила NASA к себе, однако ответа пока не получила.

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