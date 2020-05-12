Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС
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Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла «Союз МС», пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС»», — сказали в Роскосмосе.
Отмечается, что космонавта на МКС доставят осенью 2020 года. Сумма договоренности не раскрывается.
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