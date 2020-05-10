В Роскосмосе подтвердили разрушение на орбите баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

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В головном научном институте Роскосмоса подтвердили разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Там сообщили, что «на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ».

Данный разгонный блок применялся при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году, рассказали в Роскосмосе, добавив, что в настоящее время идет «уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности».

Ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков.

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