Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

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Американский бизнесмен и глава Tesla Илон Маск обругал бывшего министра США Роберта Райха на русском языке в Twitter.

Райх написал на своей странице в Twitter, что Маск угрожает лишить людей работы, если бизнесмену не позволят рисковать здоровьем сотрудников. Он добавил, что это капитализм «в худшем проявлении».

«Идиот», — ответил ему глава Tesla на русском языке.

Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в другой штат из-за запрета местных властей возобновить производство электрокаров на фоне пандемии коронавируса.

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