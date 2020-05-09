Ученые оценили риск заражения коронавирусом в море или бассейне

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Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при купании в морской воде и при посещении бассейнов и СПА-салонов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что соль, которая присутствует в морской воде, вместе с эффекторам разбавления, вероятно, деактивирует вирус. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые также могут деактивирует вирус. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается выше 60°C температура, которая также губительна для вируса.

При этом в пресноводных и необработанных водоемах вирус будет выживать лучше.

Уточняется, что заразиться коронавирусом можно также и на суше – на пляже или берегу водоема, так как вирус может находиться в песке.