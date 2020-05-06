Эксперт счел договор по освоению США Луны пиаром Трампа
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк прокомментировал сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом пишет РИА «Новости».
По его мнению, данная информация является лишь предвыборным пиаром американского лидера.
«Мне кажется, что это просто предвыборный пиар президента Трампа», — произнес Батюк.
Эксперт отметил, что учитывая сегодняшние технические возможности, доставка груза с Луны окажется слишком дорогостоящей и не принесет прибыли. В связи с этим добыча ископаемых на Луне является абсолютно нерентабельным проектом.
Слухи об отсутствии в соответствующем договоре России, по словам Батюка, нацелены на демонстрацию «твердости и несгибаемости» Трампа.
До этого СМИ сообщили о том, что администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ: Россия не войдет в новое соглашение США по добыче ресурсов на Луне
— В Роскосмосе негативно оценили указ Трампа о праве США на Луну