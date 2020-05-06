Эксперт счел договор по освоению США Луны пиаром Трампа

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк прокомментировал сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, данная информация является лишь предвыборным пиаром американского лидера.

«Мне кажется, что это просто предвыборный пиар президента Трампа», — произнес Батюк.

Эксперт отметил, что учитывая сегодняшние технические возможности, доставка груза с Луны окажется слишком дорогостоящей и не принесет прибыли. В связи с этим добыча ископаемых на Луне является абсолютно нерентабельным проектом.

Слухи об отсутствии в соответствующем договоре России, по словам Батюка, нацелены на демонстрацию «твердости и несгибаемости» Трампа.

До этого СМИ сообщили о том, что администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

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