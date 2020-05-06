СМИ: Россия не войдет в новое соглашение США по добыче ресурсов на Луне

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Администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в данное соглашение войдут ряд государств-партнеров, в число которых на первом этапе не будет входить Россия, так как Пентагон якобы обеспокоен «угрожающими» маневрами российских спутников.

Договор должен получить название Artemis Accords в честь американской лунной программы Artemis, рассказали источники.

Его суть заключается в создании на Луне «зон безопасности» вокруг будущих баз для предотвращения вмешательства со стороны конкурентов. Кроме того, в нем будут прописаны правила, позволяющие компаниям устанавливать права собственности над добытыми на Луне ресурсами.

Источники также сообщили, что проект пока не был представлен союзникам США, но в ближайшие недели Вашингтон намерен официально начать переговоры с Канадой, Японией и государствами ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны во второй половине 2020 года и его возвращение на Землю. Второй этап намечен на 2022 год и подразумевает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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