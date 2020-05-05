Эффективность вакцины от полиомелита в борьбе с COVID-19 изучат в Кировской области
В Кировской области пройдут исследования вакцины от полиомелита на предмет эффективности ее применения в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Исследование будет проходить в рамках соглашения Кировского медицинского университета, Научного центра исследований имени Чумакова, а также правительства Кировской области.
В рамках изучения вакцина будет введена добровольцам, которые находятся в группе риска.
«Это исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины», — рассказал губернатор области Игорь Васильев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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