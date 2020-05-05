Эксперт сообщил, что в 70-80% случаях COVID-19 протекает бессимптомно

В России в 70-80% случаев коронавирусная болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Василия Акимкина.

По его словам, российские тест-системы способны своевременно обнаружить бессимптомных носителей, а также пациентов легкими клиническими формами COVID-19.

Акимкин отметил, что это понижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

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