Ученые заявили о возможной необходимости соблюдать социальную дистанцию до 2022 года

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Гарвардские ученые заявили, что людям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

«Во всех смоделированных сценариях SARS-CoV-2 был способен вызвать существенную вспышку независимо от времени его выявления <...> дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не появится вакцина», — заключили специалисты.

Исследование было проведено с помощью компьютерного моделирования, в котором специалисты спрогнозировали распространение коронавируса в различных ситуациях.

По мнению ученых, социальное дистанцирование будет необходимо соблюдать во время новых вспышек заболевания, «как при обычном гриппе».

Они также отметили, что главным фактором, от которого зависит дальнейшее распространение пандемии, станет возможность новых волн коронавируса и его зависимость от времени года.

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