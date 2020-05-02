С закрытого из-за COVID Куру вернулись оставшиеся специалисты Роскосмоса

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С космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, в Москву вернулись оставшиеся специалисты Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Так, с Куру после выполнения всех поставленных задач вернулись восемь специалистов, самолет которых приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

В ЦЭНКИ добавили, что сотрудники Роскосмоса чувствуют себя хорошо, однако они должны будут пройти двухнедельный карантин после возвращения.

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