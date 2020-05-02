Ирландские ученые назвали ведущую к смерти патологию при COVID-19

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Люди с аномальной свертываемостью крови тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и в большинстве случаев погибают. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на исследование ученых из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов.

Отмечается, что после смерти в легких таких пациентов врачи обнаруживали сотни микротромбов.

По словам экспертов, такое отклонение не возникает при других типах легочных инфекций.

Ученые пришли к выводу, что нарушение свертываемости в каком-то роде поясняет и появление гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с коронавирусом.

Так, профессор Джеймс О'Доннелл считает, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавирусной болезни значительно повышает риск возникновения инсульта или инфаркта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,4 млн.

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