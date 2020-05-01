В парках Москвы раньше времени распустились фиалки
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В московских парках раньше времени распустились фиалки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Отмечается, что цветы можно увидеть на территории парка «Кузьминки-Люблино».
Речь идет от фиалке душистой (Viola odorata). Как отметили в пресс-службе, обычно она расцветает в условиях более высокой температуры, сейчас же в городе для нее холодно.
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