Россияне увидят пик метеоритного потока в небе 5 мая
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Россияне в ночь на 5 мая смогут наблюдать пик метеорного потока эта-Аквариды из созвездия Водолей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Московском планетарии.
Так до 50 метеоров в час можно будет увидеть в небе.
В планетарии уточнили, что сам поток будет активен с 19 апреля по 28 мая, однако лучше всего явление будет заметно в первые майские дни над восточным и юго-восточным горизонтом в период 03.00 — 04.00 по местному времени.
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