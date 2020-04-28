Российские ученые создали постоянно светящиеся в темноте растения

Российские ученые создали первые постоянно светящиеся растения. Результаты исследования имеются в журнале Nature Biotechnology.

Ученым удалось создать растения трансгенного табака, которые светятся в разы ярче по сравнению с предыдущими опытами. У них светятся листья, стебли, корни и цветки на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, свечение постоянно меняется и способно образовывать различные узоры.

Как уточняется, свойство автолюминесценции у растений закодировано на генетическом уровне.

Годом ранее исследователям удалось расшифровать механизм свечения на примере грибов, затем необходимую для свечения ДНК из грибов перенесли на растения.

Данный подход уникален тем, что он не требуется добавления химических реагентов.

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