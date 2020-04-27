Пентагон опубликовал видео с НЛО

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Министерство обороны США опубликовало заявление об официальном выпуске видеозаписей, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

В ведомстве подтвердили, что ролики, которые ранее были несанкционированно распространены в сети, являются реальными и принадлежат ВМС США.

Одна из видеозаписей была сделана в ноябре 2004 года, а две других — в январе 2015 года. В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как «неопознанные».

Кроме того, ведомство официально опубликовало эти материалы, однако ссылка на 21:57 мск была недоступна для просмотра.

На видеозаписях ВМС заметны некие летающие объекты, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты.

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