Пентагон опубликовал видео с НЛО
Министерство обороны США опубликовало заявление об официальном выпуске видеозаписей, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.
В ведомстве подтвердили, что ролики, которые ранее были несанкционированно распространены в сети, являются реальными и принадлежат ВМС США.
Одна из видеозаписей была сделана в ноябре 2004 года, а две других — в январе 2015 года. В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как «неопознанные».
Кроме того, ведомство официально опубликовало эти материалы, однако ссылка на 21:57 мск была недоступна для просмотра.
На видеозаписях ВМС заметны некие летающие объекты, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты.
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