Ученые Сингапура назвали дату завершения вспышки COVID-19 в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости».
Они проанализировали соответствующие данные и пришли к выводу, что к 20 мая вопрос с коронавирусом в стране будет закрыт на 97%.
Спустя неделю он разрешится уже на 99%, а на все 100% все ситуация разрешится к 20 июля.
В США же, по мнению специалистов, коронавирус затихнет к 27 августа, в Германии — к 1 августа, а во Франции — к 5 августа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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