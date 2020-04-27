Мышей для тестов вакцины против COVID начали создавать в России
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В России начали создавать мышей, которые предназначены для тестирования вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Созданием занимается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Роспотребнадзор уточняет, что создание гуманизированных мышей позволит провести испытания препаратов от коронавируса и разрабатываемой вакцины.
В заявлении ведомства отмечается, что новые мыши отличаются от прошлых версий «биологической безопасностью».
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