Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС
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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» показал самое быстрое время по полету от Земли до Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
«Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов», — написал Рогозин.
Корабль доставил на МКС больше 2 тонн различного груза — топливо, сжатый газ, продовольствие, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, воду и приборы для проведения экспериментов.
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