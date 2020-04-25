Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» показал самое быстрое время по полету от Земли до Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов», — написал Рогозин.

Корабль доставил на МКС больше 2 тонн различного груза — топливо, сжатый газ, продовольствие, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, воду и приборы для проведения экспериментов.

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