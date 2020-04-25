Ракета «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-14» стартовала к МКС

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Об этом сообщает «Интерфакс».

Старт ракеты состоялся в 04.51 мск.

Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) больше 2 тонн различного груза – топливо, сжатый газ, продовольствие, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, воду и приборы для проведения экспериментов.