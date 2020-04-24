Минпромторг назвал сроки выпуска российской вакцины от COVID

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках выпуска российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью RT.

Он отметил, что в ведомстве рассчитывают на начало доклинических и клинических испытаний вакцины с июня 2020 года.

Министр добавил, что выпуск российской вакцины запланирован до конца 2020 года или раньше.

Мантуров подчеркнул, что в ведомстве будут «стараться всячески, чтобы это было быстрее».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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