Минпромторг назвал сроки выпуска российской вакцины от COVID
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках выпуска российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью RT.
Он отметил, что в ведомстве рассчитывают на начало доклинических и клинических испытаний вакцины с июня 2020 года.
Министр добавил, что выпуск российской вакцины запланирован до конца 2020 года или раньше.
Мантуров подчеркнул, что в ведомстве будут «стараться всячески, чтобы это было быстрее».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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