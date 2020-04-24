Химкомпании просят не глотать дезинфектанты после советов Трампа

Производители нескольких средств для дезинфекции отреагировали в пятницу на предложение президента США Дональда Трампа лечить коронавирус путем «инъекции» света и дезинфектантов в организм больных. «Ни при каких обстоятельствах наши продукты не стоит вводить в человеческий организм (путем инъекции, глотания или другим)», — заявил Reckitt, производитель химикатов Lysol и Dettol.

«Мы хотели бы напомнить вам, что Zoflora не предназначена для употребления человеком ни в коем случае, что бы некоторые мировые лидеры ни предлагали», — заявил производитель чистящих средств Zoflora. Ранее Дональд Трамп попал под волну критики за новые предложения борьбы с коронавирусом.

«Я вижу, что дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуту. Есть ли способ, например инъекция, которым мы можем ввести их внутрь? Использовать для прочистки, потому что вирус попадает в легкие и оказывает огромное влияние на них. Так что было бы интересно проверить и это», — сказал он.