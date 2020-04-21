В ВОЗ рассказали о стадии разработки вакцины от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о стадии разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила в эфире «Эхо Москвы».
Она отметила, что по трем из 67 существующих прототипов вакцины начались клинические испытания, а остальные близки к этому.
Вуйнович добавила, что для окончания всех клинических испытаний потребуется 12–18 месяцев при благоприятных условиях.
Представитель ВОЗ уточнила, что после всех испытаний можно говорить о начале массового производства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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