В ВОЗ рассказали о стадии разработки вакцины от коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о стадии разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила в эфире «Эхо Москвы».

Она отметила, что по трем из 67 существующих прототипов вакцины начались клинические испытания, а остальные близки к этому.

Вуйнович добавила, что для окончания всех клинических испытаний потребуется 12–18 месяцев при благоприятных условиях.

Представитель ВОЗ уточнила, что после всех испытаний можно говорить о начале массового производства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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