Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

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Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами. Соответствующие данные были опубликованы в протоколе на сайте LIGO.

Сигналу было присвоено название GW 190412.

Ранее 12 апреля 2019 года ученые уже фиксировали исходящие от столкновения двух черных дыр гравитационные волны.

Однако необычным этот сигнал делает то, что он был получен от неравновесной бинарной системы черных дыр: показатели одной составляют 29,7 солнечных масс, а другой — 8,4, что делает ее самой маленькой обнаруженной черной дырой.

«Это наблюдение позволяет нам проверить наши прогнозы для гравитационно-волновых сигналов и является еще одной частью головоломки о том, как образуются двойные черные дыры», — уточнил один из авторов открытия Кристофер Берри.

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