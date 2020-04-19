В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

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Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал «Парламентской газете».

Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса. Пока неизвестно, когда вторая волна может произойти.

«Вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — добавил Недоспасов.

По его словам, коронавирус обычно перестает передаваться, когда вырабатывается коллективный иммунитет.

Недоспасов уверен, чтобы защитить миллион человек от инфекции, нужны сотни тысяч доноров плазмы. Одна доза способна защитить небольшое число людей.

Всего в России выявлено более 36 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились 3057 человек, умерли — 341.

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