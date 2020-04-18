Глава NASA поблагодарил Роскосмос за успешную посадку «Союза МС-15»
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Глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил Роскосмос за успешную посадку космического корабля «Союз МС-15». Об этом он написал в своем Twitter.
«Поговорил по телефону с Джессикой Меир и Эндрю Морганом. Я очень горжусь важной работой, проделанной ими на Международной космической станции совместно с Олегом Скрипочкой», — написал он.
Брайденстайн также выразил благодарность NASA и Роскосмосу за то, что вся команда была доставлена на Землю в целости.
17 апреля «Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане.
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