ВОЗ: тесты на антитела не определяют иммунитет к коронавирусу
Возможность выявления иммунитета к коронавирусу нового типа с помощью тестов на антитела не доказана, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает CNBC.
Тесты определяют уровень антител к коронавирусу, однако наличие антител не означает наличие иммунитета, подчеркивает глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхове.
Отмечается, что с помощью тестов на антитела можно определить, болел ли человек коронавирусной инфекцией раньше.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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