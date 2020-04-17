Новый способ лечения коронавирусной инфекции опробовали в России

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Лечение пациентов от коронавирусной инфекции нового типа с помощью барокамеры опробовали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя генерального директора центра Юрия Удалова.

Во многих мировых исследованиях указывается, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект при лечении от коронавирусной инфекции, заявил Удалов. Он пояснил, что смысл данного метода заключается в насыщении крови кислородом, что делается с помощью нормобарической барокамеры.

Российские специалисты смогли оперативно опробовать новый способ, так как данная методика применяется в России для восстановления спортсменов сборных команд, отметил заместитель гендиректора центра. По его словам, в настоящее время один пациент получает новое лечение в полном объеме.

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