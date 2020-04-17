Корабль «Союз МС-15» с экипажем приземлился в Казахстане
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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в Казахстане, сообщается на сайте Роскосмоса.
На борту корабля находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессикиа Меир.
В 4.53 мск «Союз» отстыковался от МКС.
По данным Роскосмоса, с учетом ситуации в мире с коронавирусом эвакуация из аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию.
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