Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу

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Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.

Поручение направлено Российской академии наук и Роскосмосу. Его необходимо исполнить до 15 июня 2020 года.

Ответственными за поручение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент РАН Александр Сергеев.

Стоит отметить, что это поручение было составлено по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.

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