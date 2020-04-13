Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Поручение направлено Российской академии наук и Роскосмосу. Его необходимо исполнить до 15 июня 2020 года.
Ответственными за поручение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент РАН Александр Сергеев.
Стоит отметить, что это поручение было составлено по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.
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