В России разработали препарат от коронавируса

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Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.

Это лекарство ранее тестировалось в других странах, но Россия смогла создать аналог. Известно, что российская компания уже произвела первую партию препарата от коронавируса для клинических испытаний.

«В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — добавил министр.

Планируется, что в течение 10-12 дней лекарство от коронавируса начнут тестировать, чтобы улучшить исходы по терапии заболеваний.

Всего в России на сегодняшний день коронавирусом заразились более 18,3 тыс. человек, выздоровели более 1,4 тыс. пациентов, а умерли — 148.

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