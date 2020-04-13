Южная Корея отправит в США партию тестов на COVID-19

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Две южнокорейские компании на текущей неделе (13–19 апреля) отправят в США тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя МИД Республики Корея.

Отмечается, что эти и еще одна компания получили разрешение на поставки в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов.

Американская сторона должна получить тесты 14 апреля.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано 557 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались свыше 22 тысяч человек. В Южной Корее выявлено 10,5 тысяч случаев заболевания, 217 пациентов умерли.

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