Роскачество нашло в туалетной бумаге энтеробактерии

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Роскачество провело исследование туалетной бумаги и выявило в продукции одной из марок энтеробактерии, сообщается на сайте организации.

По мнению химика-технолога целлюлозно-бумажной промышленности Александра Когана, обнаруженные энтеробактерии могли попасть на туалетную бумагу при контакте с «грязными» руками» на производстве перед упаковкой, либо через мелкие отверстия на упаковке.

Эксперт считает, что найденные энтеробактерии являются кишечной палочкой Escherichia coli.

У нескольких образцов также обнаружена недостаточная мягкость.

Была исследована туалетная бумага семи наиболее популярных торговых марок. Две из них подтвердили высокое качество, три торговые марки улучшили свои показатели, качество остальных стало хуже.