Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днем космонавтики

Российские космонавты Анатолий Иванишин, Олег Скрипочка и Иван Вагнер поздравили с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующее видео выложили на сайте «Роскосмоса».

Скрипочка напомнил, что Юрий Гагарин стал первым космонавтом.

Как отметил Вагнер, для всех жителей Земли он «всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов».

«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», — дополнил Иванишин.

Они также пожелали всем «новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника».

Ранее стало известно, что День космонавтики в этом году пройдет дистанционно из-за коронавируса нового типа COVID-19.

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