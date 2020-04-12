Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии COVID-19 в РФ

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев высказался насчет прогноза, который дал ведущий советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщает Nation News.

Он отметил, что «согласен с прогнозом» Малеева.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число заражённых!» — сказал Зуев.

Ранее Малеев заявил, что окончание эпидемии нового коронавируса в России в начале июня является оптимистичным прогнозом.