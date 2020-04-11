Эксперт рассказал о пользе клюквы в борьбе с вирусами
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Этнотравник Михаил Фадеев утверждает, что клюква укрепляет иммунитет и может помочь в борьбе с вирусами, передает радио Sputnik.
По словам специалиста, клюква является эффективным антибиотиком, а также в ней содержится большое количество полезных веществ и витаминов.
Ягода помогает организму справляться с вирусами и температурой, нормализует сон и снижает утомляемость.
Фадеев рекомендовал употреблять именно дикорастущую клюкву, так как в ней больше витаминов. При этом даже в маленьких дозах ягоды содержится достаточное количество полезных веществ. Достаточно употреблять по 50 г в день, но каждый день.
Этнотравник также отметил, что сейчас ягода доступна, в отличие от резко подорожавших имбиря и лимонов.