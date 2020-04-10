Путин потребовал сохранить лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/13022137/putin2-pic905-895x505-60240.jpg">

России необходимо сохранить лидерство в области пилотируемых полетов в космос, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Глава государства подчеркнул, что данная область является сильной стороной российской космонавтики, и назвал безусловным приоритетом развитие программ пилотируемых полетов.

Кроме того, президент отметил, что на 2023 год запланированы летные испытания нового пилотируемого корабля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин вышел на связь с космонавтами на МКС