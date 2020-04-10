Путин потребовал сохранить лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос
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России необходимо сохранить лидерство в области пилотируемых полетов в космос, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.
Глава государства подчеркнул, что данная область является сильной стороной российской космонавтики, и назвал безусловным приоритетом развитие программ пилотируемых полетов.
Кроме того, президент отметил, что на 2023 год запланированы летные испытания нового пилотируемого корабля.
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